Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki karların erimesi ile birlikte şehirdeki akarsuların debisi arttı.

Iğdır’da bu yıl kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili olmazken, yüksek kesimlerde az da olsa kar yağışı gerçekleşti. Havaların yavaş yavaş ısınması ile yükseklerdeki karlarda erimeye başladı. Sıcaklığın etkisi ile eriyen karların oluşturduğu sular, dere ve çaylara karışmaya başladı. Iğdır Tuzluca sınırları içinde yer alan ve Aras Nehri’ne katılan şehrin önemli akarsularından olan Buruksu Çayı da eriyen karların suyundan nasibini aldı. Havadan görüntülenen ve yaz aylarında genellikle kuruma seviyesine gelen çay, eriyen kar suyu ile adeta coştu.