Azerbaycan’ın Karabağ’da kazanmış olduğu zaferin ikinci yıl dönümü Iğdır’da toy bayramı havasında kutlandı.

Karabağ Zaferinin 2. yıl dönümü Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, tarafından Atatürk Caddesi’nde belediye yanında kalabalık vatandaş topluluğunun katılımıyla coşkuyla kutlandı. Meydanda bir araya gelen vatandaşlar önce şehitler için saygı duruşunda bulundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Dernek olarak Karabağ Zaferimizin ikinci yıldönümünü toy bayram havasında kutluyoruz. Her anı kahramanlık öyküleriyle dolu muhteşem bir zaferin yıldönümündeyiz. Karabağ, bizim, hepimizin 28 yıllık özlemiydi. 1. Karabağ savaşının en buhranlı dönemlerinde bir gazeteci olarak, soydaşlarımızın acılarını yüreğimizde yaşattık; kaybedilen Azerbaycan topraklarının, Hocalı soykırımının acılarını ruhumuzda hissettik. Hocalı, Hankendi hala yüreğimizde bir yaradır. Bizlere bu sevinci yaşatan kahraman Azerbaycan Ordusuna, cennet mekan şehitlerimize, gazilerimize teşekkür ediyoruz. Bu zafer Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin zirvesidir. Karabağ Zaferi bir dönüm noktasıdır. Türk Birliği hayalimiz şimdi her zamankinden daha yakındır. Bunun bir hayal olmadığını herkes gördü. Ermenistan’a karşı Azerbaycan Türklerinin kazandığı Karabağ Zaferi, Çanakkale ve Malazgirt Zaferleri gibi Türk tarihinin büyük zaferleri arasına girmiştir. Türkiye’nin tam desteğiyle elde edilen zafer, Türklerin ortak başarısıdır. 44 günlük Vatan Savaşı, dünyaya bir kez daha Türkiye-Azerbaycan birliğini Türk milletinin gücünü gösterdi. Azerbaycan Karabağ Zaferi’yle yeni bir destan yazdı. Karabağ topraklarının kurtuluşuyla sonuçlanan Vatan Savaşı, tarihin en parlak sayfası, Azerbaycan halkının ve bütün Türk dünyasının gurur kaynağı olduğunu tarihe not düştü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır işgal altındaki topraklarını kurtardı. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü sağladı. Vatan Savaşı’nın kazanılması için canlarını feda eden 3 bin şehidin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Azerbaycan’ın acısını kendi acımız, sevincini kendi sevincimiz olarak hissediyoruz. Daha önce Hocalı’da yüreğimiz nasıl kan ağladıysa, Karabağ Zaferiyle de hep birlikte gururlandık. Bu zaferin kazanılmasında canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Zaferin ikinci yıldönümü kutlu olsun" dedi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı program şiir ve türkülerin okunması daha sonrasında halayların çekilmesi ile sona erdi.