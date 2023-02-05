Iğdır’da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimleri ile merkezi beyaza büründü.

Iğdır’da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimleri ile merkezi beyaza büründü.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Iğdır’da kar yağışı dün akşam saatlerinde yeniden başladı. Sabaha kadar yüksek kesimlerde ve şehrin merkezindeki bazı yerlerde kar etkili olurken bazı yerlerde yağış, karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösteriyor. Kentin simge noktalarından Kılıçlar Anıtı da beyaz örtüyle kaplandı. Tuzluca Kars yolu Halıkışla mevkiinde ise bazı tırlar yolda kaldı.