Iğdır’da bir evde yapılan aramada kaleşnikof ve sahte döviz ele geçirildi.

Iğdır’da bir evde yapılan aramada kaleşnikof ve sahte döviz ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Iğdır Aralık ilçesi Hasanhan köyünde bir evde kaleşnikof ve sahte döviz olduğu ihbarı yapıldı. Ekipler ihbar üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonunda K.T. isimli şahsın evinde 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet şarjör, 95 adet 7.62 mm çapında fişek ve sahte olduğu değerlendirilen 2 adet 500 Euro para ele geçirdi. Gözaltına alınan K.T. mahkemeye sevk edildi.