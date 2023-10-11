Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Iğdır’da kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Iğdır Merkez Tuzluca ilçesinde 3 evde icra edilen operasyonlarda 57 lt kaçak alkol, 50 adet tabanca fişeği, 2.008 giyim malzemesi ve 640 lt kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.