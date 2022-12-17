Iğdır’da, kullanımı kaçak ve tehlikeli olan yeşil peri olarak adlandırılan içkiden içen bir kişi hayatını kaybetti.

Iğdır’da, kullanımı kaçak ve tehlikeli olan yeşil peri olarak adlandırılan içkiden içen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyünde yaşayan Kazım A, arkadaşlarıyla birlikte, yeşil peri olarak adlandırılan yüksek alkollü içkiden tüketti. Kısa süre sonra bilincini kaybeden Kazım A, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Kazım A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazım A’nın bekar ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.