Iğdır’da ekipler kaçak avlanmanın önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Iğdır’da ekipler kaçak avlanmanın önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerine kent genelinde devam ediyor. Yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalara devam eden Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğünden ekipler hem kaçak avlanmaya karşı önlem alıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığı da denetleniyor.

Av koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.