Iğdır İl Jandarma HAYDİ ekipleri yaban hayvanı popülasyonunun sürdürülebilir seviyede bulundurulması amacıyla avlaklarda yaptığı denetimlerde avlaklarda avlanan bir kişi ile karşılaştı. Yapılan denetimde şahsın avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edildi.

Iğdır’da avlaklarda kaçak avlanan 1 kişiye yetkililer tarafından idari para cezası kesildi.

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