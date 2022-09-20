Iğdır’da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapanlar JASAT timleri ile Jandarma ekipleri tarafından yakalandı, hayvanlar da sahiplerine teslim edildi.

Iğdır’da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapanlar JASAT timleri ile Jandarma ekipleri tarafından yakalandı, hayvanlar da sahiplerine teslim edildi.

Iğdır Merkeze bağlı köylerde meydana gelen hayvan hırsızlığı olaylarının artması ile birlikte Iğdır Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından çalışma başlatıldı. Iğdır’ın Yaycı köyünde çalınan 118 küçükbaş hayvanın, Yaycı köyü arazisinde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda hayvanları çaldığı tespit edilen iki kişi yakalandı. Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi. Çalınan hayvanları bulunan hayvan sahibi büyük mutluluk yaşarken Jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Çok yardımcı oldular, geceden beri arıyorlar. Bunlar benim geçim kaynağımdı bunları kazanana kadar çok zorluk çektim. Ben ve ailem çok mutlu olduk” dedi.