Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Iğdır’da veteriner hekimler ile bir araya gelerek "hayvan besleme ve beslenme hastalıkları" konusunu değerlendirdi.

İftar sonrasında Iğdır’da yapılan toplantıya Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Yönetim Kurulu Üyesi Vural Mutış, Iğdır İl Temsilcisi Serdar Akuş, İç ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Veteriner Hekim Ahmet Akırşan ve Iğdır’da görev yapan veteriner hekimler katıldı.

Sunumlarla zenginleştirilen toplantı sonrasında konuşan Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, “Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta dendiğinde ilk akla gelen Kars, Ardahan, Iğdır Bölgemiz için önemli bir sorun olduğunu tespit ettiğimiz "hayvan besleme ve beslenme hastalıkları" konusunda uluslarası tecrübeye sahip, ülkemizin en önde gelen firmalarından özel bir firma ile birlikte bugün Iğdır’da hayvan sağlığı alanında hizmet veren veteriner hekimlerle bir araya gelerek "hayvan besleme ve beslenme hastalıkları" konusunu ayrıntılı bir biçimde konuştuk” dedi.

Ödül, toplantıya katılım gösteren meslektaşlarına ve ilgili firması yetkililerine teşekkür etti.

Ödül, bölge de bu ve benzeri eğitimlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.