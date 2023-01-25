Iğdır’da gündüz vakti bir hırsız, bir binanın bodrum kısmında bulunan camın demir çerçevesini söktükten sonra kendi malı gibi alarak götürdü.

Iğdır’da gündüz vakti bir hırsız, bir binanın bodrum kısmında bulunan camın demir çerçevesini söktükten sonra kendi malı gibi alarak götürdü.

Hırsızlık olayı, geçen Cumartesi günü Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi İrfan Caddesi’nde saat 10.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, binanın altında bulunan ve kapattığı öğrenilen bir manava ait malzemeleri almaya geldi. Malzemeleri almaya gelen kişinin, manav sahibinden malzemeleri satın mı aldı yoksa çaldı mı bilinmiyor. Manava ait malzemeleri götüren kişi, daha sonra gözünü binanın bodrum katındaki camın çerçevesine taktı. Bina etrafında keşif yapan kişi, kimsenin olmadığını görünce bodrumun çerçevesini söktü. Yaklaşık 70 kilogram olduğu tahmin edilen çerçeveyi alan kişi, daha sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Hırsızlık olayı anbean çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gündüz vakti meydana gelen hırsızlık, aynı binanın altında bulunan iş yeri sahibini de şaşırttı.

İş yerine ait olduğu ve iş yerine olan girişin kapalı olduğu bodrumdan girerek çerçeveyi sökmenin cesaret istediğini belirten Serdar Ünsal, "Hırsızlar artık eskiden gece hırsızlık yaparlardı, şimdi güpegündüz hırsızlık yapıyorlar. Hırsız gelmiş, bu bodrumun 4 metre boyundaki, hemen hemen 70 kilogram ağırlığındaki demir çerçevesini yerinden sökerek götürmüş. Onu çıkarmak, oradan sökmek büyük bir cesaret ister. Hem de gündüz saat 10’da bunu yapmışlar. Ertesi gün de tekrar gelerek burada bulunan bir demir sehpa var, onu da alıp götürmüşler. Hırsızlar artık işi büyütmeye başladılar. Bir bodrumun cam çerçevesini kırıp bunu götürmek onu oradan almak büyük bir cesaret gerektirir. Polise ihbarda bulunduk, polis geldi tutanağını tuttu. Polis araştırma yapıyor, inşallah bulacaklardır, temennimiz odur. Ben de 500 liralık bir masraf yaparak çerçevenin söküldüğü yere briket ördüm, inşallah bu son olur" dedi.