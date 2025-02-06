Iğdır’da etkili olan kar yağışının ardından yuvaları beyaz örtü ile kaplanan leylekler kar altında görüntülendi.

Iğdır’da etkili olan yoğun kar yağışı, bölgedeki doğayı beyaza bürürken, ilginç görüntülere de sahne oldu. Özellikle kış mevsiminde göç etmeyen leylekler, yuvalarının üzerine düşen karlarla dikkat çekti. Iğdır Ulu Camii ve yüksek binaların bacalarına yuva yapan leyleklerin beyaz örtüyle kaplanan yuvaları, görenleri hayretler içinde bıraktı. Bölgedeki yerleşim alanlarına yakın alanlarda bulunan leylek yuvalarının üzerini örten kar tabakası, ilginç bir manzara oluşturdu. Kar yağışının şiddetinin artmasının ardından, leyleklerin yaşadığı zorluklar da gözlemlendi.