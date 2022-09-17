Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından, Ermenistan’ın ateşkesi bozarak Azerbaycan askerlerine saldırmasını Iğdır da düzenlenen bir basın açıklaması ile protesto etti.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından, Ermenistan’ın ateşkesi bozarak Azerbaycan askerlerine saldırmasını Iğdır da düzenlenen bir basın açıklaması ile protesto etti.

Iğdır Belediyesi kapısında düzenlenen program şehitler için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra Azerbaycan’da şehit olan askerler için Ehlibeyit Alimler Derneği onursal başkanı Veli Beder Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın şehrine saldırısının kalleşçe bir saldırı olduğunu belirterek, "Ermeniler bu gidişle akıllanmayacaktır. Rusların ,Avrupa birliğinin ve Ermeni diasporasının oyununa gelmektedir. Bugün aklı başında Ermeni halkı hatta devlet başkanı Paşiyan bile barış istemekte toprak bile vereceklerini söylemektedir. Fakat Rusların güdümünde olan Ermenistan ordusu ateşkesi bozarak saldırganlık peşindedir ” dedi.

Ermenistan’ın barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirten Serdar Ünsal, "Bu son saldırı şunu ortaya koyuyor ki Ermeni ordusu barışı zedeliyor gerginliği kaşıyor ve kaşınıyor. Kahraman Azerbaycan ordusu her seferinde Ermenilere gereken dersi veriyor. Güçlü Azerbaycan ordusu işgal edilen toprakları geri aldığı gibi, sınırlarına yapılan bu alçakça saldırıya da misliyle cevap vermiştir. Bu saldırılarda Azerbaycan ordusunun şehitleri vardır. Şehitlerin ruhları şad olsun. ”şeklinde konuştu.

Türkiye Ermenistan açılımı durdurulsun

Ünsal, "Türkiye ,Ermenistan’ın kardeş Azerbaycan topraklarına saldırıları devam ederse Ermenistan ile olan normalleşme görüşmelerini dondurmalıdır .Çünkü Ermeniler barıştan değil savaştan yanadırlar .Tarih bunu her defasında göstermiştir. Ermenilerin 1915-1020,1992 yıllarında Anadolu’da Azerbaycan’da Hocalı’da yaptıkları soykırımları unutmadık unutmayacağız. Saldırgan Ermenilerle Sınır kapılarının açılamasını istemiyoruz. Buradan Ermenilere Türk milleti adına sesleniyorum. Şaşırmayın ,sabrımızı taşırmayın. Yoksa kahraman Azerbaycan ordusu ,Türkiye’nin desteği ile geçen yıl olduğu gibi gerek dersi verecektir. Erivan’ı bile başınıza yıkacaktır. dedi.

Basın açıklamasına Iğdır’da bulunan birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.