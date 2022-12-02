Iğdır’da engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen temsili askerlik uygulamasında terhis belgelerini alan 11 engelli vatandaş, törende duygusal anlar yaşandı.

Iğdır’da engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen temsili askerlik uygulamasında terhis belgelerini alan 11 engelli vatandaş, törende duygusal anlar yaşandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri’nde, 7179 sayılı Askere Alma Kanunu çerçevesinde silah altına alınmaları mümkün olmayan 11 engelli vatandaşa yönelik temsili askerlik uygulaması töreni yapıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, “Kutsal askerlik görevini yerine getiren her biri bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Askere Alma Kanunu çerçevesinde silah altına alınmaları mümkün olmayan vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolü olarak yerine getirmeleri sağlamak amacıyla bu anlamlı günü tertiplemiş bulunmaktayız. Gönülden inanıyoruz, sizlere ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi sizler de canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz yüce Türk milletine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, jandarma teşkilatına, ailelerinize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Biz engelliler toplumun bir gerçeğiyiz"

Engelli askerler adına konuşan engelli Muhammed Çakır, çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Biz engelliler toplumun bir gerçeğiyiz. Bu gerçeği Jandarma Genel Komutanlığı gördü ve içimizde bir ukde olan bu kutsal görevi yapmamıza vesile oldu. Bugün bu kısa görevin bizi ne kadar duygulandırdığını anlatmak mümkün değildir. Engelliler olarak elbisenin içinde olmaktan, askeri kamuflajı giymekten ve bu görevi yerine getirmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Yemin törenine katılan engelli Eray Öztürk’ün annesi ve ağabeyi de duygusal anlar yaşadı. Eray Öztürk’ün ağabeyi Cem Öztürk, kardeşini askeri kamuflaj içinde gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, “Jandarma Teşkilatına bu program için teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir programdı. Çok mutlu oldum, kardeşimi askeri kamuflaj içinde gördüm” şeklinde konuştu.

Törende engelli vatandaşlar yemin ederek daha sonra terhis belgelerini aldı.