Iğdır’da ekipler doğada kontroller yaparak doğa koruma faaliyetlerine devam ediyor.

Iğdır’da av koruma ve kontrol faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok yerinde kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler çevre, doğa ve hayvanların korunmasını sağlama gayret ve kararlılığında olduklarını belirterek sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerine titizlikle devam edileceğini belirtti.