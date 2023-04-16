Iğdır’da Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde ’Uzman Eller Projesi’nden faydalanan İşletmeler denetlendi.

2022 Yılında Iğdır’da ’Uzman Eller Projesi’nden hibe alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde Iğdır Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

2022-2024 yılları için ’Uzman Eller Projesi’nin ikinci uygulama yılı başvuruları 01.03.2023 tarihinde başladı, 08.05.2023 tarihin de son bulacak.