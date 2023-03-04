Depremden etkilenerek Iğdır’a gelen ailelerin çocukları için eğlence programı düzenlenerek depremin izleri silinmeye çalışılıyor.

Depremden etkilenerek Iğdır’a gelen ailelerin çocukları için eğlence programı düzenlenerek depremin izleri silinmeye çalışılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Iğdır’a çeşitli illerden gelen depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlenen programlar devam ediyor. Iğdır Merkez Camii altında bulunan ‘Benim Dünyam Çocuk Akademisi’nde bir araya gelen çocuklara yüz boyama etkinliği yapılarak çeşitli oyunlar oynatıldı. Hem ailelerin hem de çocukların moral bulduğu eğlencede; gelen çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Daha sonra çocuklar için film salonunda film izletildi.

Sinema salonu tadında uzanarak film izleyen çocuklara mısır ve meyve suyu da dağıtılarak eğlenmeleri sağlandı.