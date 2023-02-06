Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Iğdır’da camilerde sela okundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Iğdır’da camilerde sela okundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde ilki 7.7 büyüklüğünde ardından merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 10 ilde hissedilen depremin artçı sarsıntıları devam ederken Türkiye genelindeki camilerden depremde hayatını kaybedenler için yatsı ezanından yarım saat önce sela okundu. Iğdır’da da yatsı namazı öncesi tüm camilerde sela okundu.