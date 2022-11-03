Iğdır’da İçişleri Bakanlığı AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile “Çök Kapan Tutun” ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

Iğdır’da İçişleri Bakanlığı AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile “Çök Kapan Tutun” ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye geneli bugün yapılan “Çök Kapan Tutun” ve Tahliye Tatbikatı çerçevesinde Iğdır Müftülüğünde yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikat gereği Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca ve İl Müftü Vekili Kutbettin Şemin sohbet halinde iken sirenler çaldı. İlk önce sırayla çök, kapan ve tutun pozisyonları alındı. Daha sonra tehlike geçtikten sonra tahliye başladı. Tahliye sonrası AFAD ve Iğdır Belediyesi ekipleri binada arama, kurtarma çalışması başlattı. Tahliye sonrası herkes güvenli toplanma alanı olan Iğdır Ortaokulu bahçesinde toplandı. Tahliye tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yapılan tatbikat ile ilgili bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Afetlerdeki tatbikatları bugün Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yaptık. Ayın 9’unda ve 12’sinde Türkiye geneli tekrar örnek bir tatbikat yapacağız. Bu anlamda amacımız afet bilincini arttırmaktır. Toplanma merkezlerindeki vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde sevk edilmesi gayretimiz var. Türkiye’de afet deprem anlamında sel anlamında afet hassasiyetini yüksek olduğu yer . Biz de afetlere hazırlık anlamında çalışmalar gerektiği kaygısıyla yola çıktık” dedi.