"Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde Iğdır’da çiftçilere hububat tohumu dağıtımı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" çerçevesinde Iğdır İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje ile talepte bulunarak hububat almaya hak kazanan çiftçilere hububat tohumu dağıtımı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Gerçekleşen projede töreninde bir konuşma yapan Iğdır Valisi Ercan Turan, çiftçilerin milletin efendisi olduğunu söyleyerek, "Güzel bir proje ile yine Iğdır’da hizmetlerimize devam ediyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüz yüzde 75’i hibe doğum dağıtma projesi gerçekleştirdi. Çiftçilerimizden yoğun bir talep var. Gıda güvenliğinin son derece önemli bir duruma geldiği bu çağda bu yapılan proje ile projelerle devletimiz aziz milletimizi sonuna kadar desteklemektedir. Biz üretimin artması için elimizden gelen her şeyi yapmakta ve gayreti göstermekteyiz" dedi.

Tohum almaya hak kazanan çiftçilerden Ali Dülger, bu durumdan memnun olduklarını söyleyerek, "Burada tohum hakkında bize bilgilendirme yaptılar. Daha sonra tohum alacaklara sırayla tohum dağıttılar. Yüzde 75 hibe ile Ceyhan 99 tohum dağıtımı gerçekleştirdiler. Verimli bir tohumdur" dedi.