Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Iğdır’da tören düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Iğdır’da anma programı düzenlendi. Program, Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumu sonrası Zübeyde Hanım Bulvarından Mehmet Çavuş Anıtına ’18 Mart Yürüyüşü’ vatandaşların katılımıyla düzenlendi. Mehmet Çavuş Anıtında düzenlenen programda, saygı duruşu, saygı atışı yapıldıktan sonra İstiklal Marşı ve şehitler için Kuranı Kerim Tilaveti okundu. Daha sonra dualar edildi.