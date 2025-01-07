Iğdır’da bir okulda bitkin düşen ve okul yönetimi tarafından bulunan kukumav kuşu, yetkililer tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Anadolu Lisesi okul yönetimi halsiz halde kukumav kuşu buldu. Okul yönetimi durumu DKMP Iğdır Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye giden ekiplerce teslim alınan kukumav kuşunun halsiz olduğu ve beslenmeye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Hemen tedaviye alınan kuş, bakım ve beslenmesinin ardından doğal doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.