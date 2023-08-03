Iğdır’da proje çerçevesinde bin adet sülün doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü "Kanatlı Hayvanların Yetiştirilmesi ve Doğaya Yerleştirilmesi" çalışmaları çerçevesinde Iğdır sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkına İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekibi, Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü personeli, Iğdır DKMP Şube Müdürlüğü personeli ve Avcı Dernek Üyeleri katılımı ile bin adet sülün doğaya salındı.Sürdürülebilir yaban hayatın devamı için gerekli çalışmaların artarak devam edeceği vurgulandı.