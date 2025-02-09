Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan kaçak akaryakıt operasyonunda gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Iğdır’da yasadışı akaryakıt kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İhbar üzerine bir araçta yapılan arama sonucu, toplam bin 764 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Yapılan operasyonla kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım atılırken, yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan işlem başlatıldı.