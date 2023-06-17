Iğdır’da bayram öncesi ekipler oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerine devam ediyor.

Iğdır’da Kurban Bayramı öncesi şehirde faaliyet gösteren hayvan satış yerleri ile kesimhaneler ekipler tarafından denetlendi. Satış yerleri görevli teknik personeller tarafından denetime tabi tutulurken, ekipler tarafından il dışına gerçekleşen hayvan hareketlerinin kontrolleri de titizlikle yapılmaktadır.Vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve mevzuata uygun koşullarda kurbanlık hayvan temin edebilmelerinin garantiye alınması adına denetimlerin yoğunlaşarak devam edileceği belirtildi.