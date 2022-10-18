Iğdır’da Azerbaycan’ın bağımsızlık yıldönümü düzenlenen programla kutlandı.

Iğdır’da Azerbaycan’ın bağımsızlık yıldönümü düzenlenen programla kutlandı.

Iğdır’da Azerbaycan’ın bağımsızlık yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının söylenmesiyle başladı. Iğdır Azerbaycan Kültür Evi Derneğinde yapılan programda bir konuşma yapan Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Destekleme Derneği ile Iğdır Azerbaycan Kültür Evi Derneği başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye ve Azerbaycan’ın tek millet, iki devlet olduğunu söyleyerek, “29 Ekim’de biz Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyoruz, 18 Ekim’de ise Azerbaycanlı kardeşlerimiz bağımsızlık günlerini kutluyor. Her iki ülke de geçtiğimiz yüzyılda çok sıkıntılar çekti, çok zahmetli günler geçirdi ama hamdolsun, bugün, Türkiye Avrupa’nın, Azerbaycan ise Güney Kafkasya’nın parlayan yıldızıdır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine önem verdiğine değinen Acar, “Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dediğimizde aklımıza Mustafa Kemal Atatürk’ün güzel bir sözü gelir: ’Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir.’ Biz hep öyle bilmişizdir” dedi.