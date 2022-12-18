Iğdır’da ekipler tarafından yapılan denetimde avcılık belgesi olmayan bir kişiye idari para cezası kesildi.

Iğdır’da ekipler tarafından yapılan denetimde avcılık belgesi olmayan bir kişiye idari para cezası kesildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avlanmaya karşı denetimler devam ediyor. Ekipler hem kaçak avlanmaya karşı çıkıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Yapılan denetimde kaçak avlandığı tespit edilen bir avcıya da idari para cezası kesildi. Denetimlerin ise belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.