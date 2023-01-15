Iğdır’da kaçak avlanmaya karşı ekipler av koruma faaliyetlerine devam ediyor.

Iğdır’da kaçak avlanmaya karşı ekipler av koruma faaliyetlerine devam ediyor.

Koruma altındaki yaban hayvanlarının yaşamının devam etmesi ve kaçak avcılara karşı kent genelinde denetimler devam ediyor. Sıklaştırılan denetimler ile avlanmaya çıkan avcıların av belgeleri de kontrol ediliyor. Kurallara uymayan ve yasa dışı avlanan kişilere de ceza kesiliyor. Kent genelinde av koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.