Iğdır’da son bir ay içerisinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle canlarından bezen vatandaşlar, duruma ilişkin çözüm bekliyor.

Iğdır’da son bir ay içerisinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle canlarından bezen vatandaşlar, duruma ilişkin çözüm bekliyor.

Son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığı Iğdır’da, hırsızlar evlerin önündeki ayakkabılara bile göz dikti. Karaağaç Mahallesi’nde, bahçelerinin içerisindeki eski evlerinde kızının bisikleti çalınan Saime Arga, evlerinde bile oturmaktan korktuklarını belirterek, “Gece saat 11 ile 12 sıralarında, ben karşı tarafta evde oturuyordum. Geldim, baktım, evin kapısı biraz açık. İçeri girer girmez şüphelendim. Evi bir kontrol ettim, baktım, eşyaların hepsini dağıtmışlar. Kızımın bisikleti içerideydi, onu çalmışlardı. Polisler geldiler sağ olsunlar, görevlerini yaptılar. Mahalleden arkadaşların sayesinde, ipuçları sayesinde bisikletimi arayıp bulduk. Vallahi biz hırsızlardan çok şikayetçiyiz, çok sıkıntı yaşıyoruz. Komşularımızın ayakkabılarını bile çalmışlar. Eve gidip ne varsa çalmışlar. Millet çok sıkıntı yaşıyor” dedi.

Saime Arga’nın oğlu Engin Arga ise mahalledeki kanal etrafında olan demir tellerin hırsızlar tarafından çalındığını söyleyerek, hırsızların çocukların kanala düşme tehlikesini bile görmezden geldiklerini söyledi. Arga, “Vallahi biz hırsızlık konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bu barajın etrafında demirler falan var, onların hepsini söküp götürmüşler. Bizim bisikleti götürüp boyayıp ikinci bir hale getirmişler. Bisikleti tanıyamadım, ayakkabımızı neredeyse kapımızın önünde alıyorlar. Polislere söylüyoruz, polisler hırsızları yakalıyor. Sonra hepsi tekrar serbest bırakılıyor. Tekrar bildiğimiz hırsızlar aynı mahallede dolanıyorlar, aynı şekilde gelip hırsızlık yapıyorlar” diye konuştu.

Hırsızların özellikle motor ve bisiklet çaldıkları, çaldıkları malzemeleri de boyadıktan sonra yeniden satışa çıkardıkları belirtildi.