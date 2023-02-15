Koruma altında bulunan akbabalar, Iğdır’da sürü halinde görüntülendi.

Koruma altında bulunan akbabalar, Iğdır’da sürü halinde görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan ve koruma altında olan kızıl akbabalar, sürü halinde Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yolda geçerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Doğadaki leşlerin temizlenmesinde önemli rol oynayan ve ’doğanın çöpçüsü’ olarak bilinen akbabaları gören vatandaşlar, araba çarpmaması için akbaba sürüsünü yoldan uzaklaştırdı.