Iğdır’da 8 Eylül 2015’te Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan servis minibüsüne PKK’lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis, saldırının gerçekleştiği alanda dualarla anıldı.

Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015 tarihinde, Dilucu Kara Hudut Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı ile bu araca koruma görevi yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı iki zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce patlatılan bomba, 13 polis memurunun şehit olmasına yol açmıştı. Kalleş saldırının 7’incı yıl dönümünde şehit polisler için saldırının gerçekleştiği alanda anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Ardından olayın gerçekleştiği alana karanfil bırakıldı, şehitlerin hayrına helva dağıtıldı.

Törende bir konuşma yapan Iğdır İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, “Kahraman şehitlerimizi anarken baş tacı edilecek olan ailelerine buradan Ağrı Dağı’nın eteklerinden selam ve hürmetlerimizi gönderiyorum” dedi.

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, içte ve dışta her zaman hainlere karşı mücadele verildiğini söyleyerek, “Bu toprakların üstünde ayağımızı bastığımız bu topraklar oldukça, başımızın üstünde bu devlet olduğu sürece Allah olduğu süre içerisinde bu bayrağı burada lekelemek isteyen bize zarar vermek isteyen, bizi birbirimizden ayırmak isteyen bize hain tuzak kuran bizi bize düşman kılmaya çalışan bütün şer odaklarına Türk devleti bin yıldır Anadolu coğrafyasında eliyle diliyle gereğini her zaman yapmıştır. İçerde dışarıda hainlere karşı her zaman mücadele verilmiştir. Bize bu gücü veren başta Cumhurbaşkanımıza saygıdeğer bakanımıza bizimle beraber yürüyen bütün güvenlik güçlerimize bize duaları ile yardım eden bütün Iğdır halkına, Türk milletine sonsuz saygı duyuyorum” dedi.