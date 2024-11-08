Iğdır’da yatılı 25 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Merkez Özgür Mahallesi’ndeki Nene Hatun Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yatılı eğitim gören öğrenciler dün akşam yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Öğrenciler gece yarısı durumu sorumlu öğretmene bildirdi. Sabah saatlerinde okul yönetimi tarafından çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğrenciler, burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Öğrencilerden Fatma Koca dün akşam yemekte kıymalı yemek yediklerini belirterek, “Yemeklerden dolayı zehirlendik. Yemekleri yağlı ve soğuktu. Dün akşam saat 17.00’da yemek yedik. Gece saat 3-4 gibi öğrenciler öğretmenin yanına gitti. Sabah ambulanslar geldi. Şimdi de buradayız” dedi.

Öğrenciler hastane sonrası çocuk şubeye gönderildiler. Okulda yaşanan gıda zehirlenmesi iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.