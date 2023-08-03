Iğdır’da 3 ayda 129 düzensiz göçmen ve 17 organizatör yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında düzensiz göç ve göçmenlere yönelik yapılan operasyonda , 4 ülkeden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren 129 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekibi, 3 ülkeye sınırı olan Iğdır’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13’ü, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4’ü serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise ülkelerine gönderilmek üzere Geçici Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

Düzensiz göçmenlere yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.