Iğdır’da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla hakkında yakalama kararı bulunan şahısları takibe aldı. Bu çerçevede nitelikli suçlardan dolayı aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, halkın güvenliği için suçlulara yönelik operasyonlarına devam edeceğini belirtti.