Iğdır Valiliği organizesinde deprem bölgesinden gelen depremzedeler ile yakından ilgileniliyor. Iğdır’a gelen depremzedeler Valilik tarafından kendilerine tahsis edilen misafirhanelerde, otellerde ve yakınlarında konaklıyorlar.Depremzedelerden 1024’üne psikolojik destek verilirken, hastaneye başvuran 1092 kişiden 124’ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremlerden zarar gören depremzedelerden bugüne kadar 1558 kişi geldi.

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