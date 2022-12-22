Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim Iğdır’da aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim Iğdır’da aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdı.

Halfeli beldesinde yaşayan Aras ve Safa ailelerinin 5 yıl süren husumeti barış ile sona erdi. Ailelerin barıştırılması için Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile kanaat önderleri devreye girdi. İki aile, Halfeli beldesinde düzenlenen törenle barıştırıldı. Barış töreninde konuşan Vali Sarıibrahim, "Kardeşliği, birliği burada görüyoruz. Rabbim milletimizi, memleketimizi, devletimizi daima bir ve beraber kılsın" dedi.

Edilen dualar sonunda iki aile bireyleri el sıkışıp barıştı. Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, kanaat önderleri ve ailelerin mensupları katıldı.