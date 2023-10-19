Iğdır Üniversitesi, üniversitede eğitim – öğretime yeni başlayan öğrencilere yönelik tüm birimlerde oryantasyon programları düzenliyor.

Düzenlenen oryantasyon programı ile öğrencilerin uyum süreçlerini hızlandırarak üniversite yaşamına adapte olmalarını sağlamak hedefleniyor. Program çerçevesinde öğrencilere üniversitenin işleyişi, vizyonu ve akademik faaliyetleri hakkında bilgiler veriliyor. Ayrıca öğrencilerin dersler dışında faydalanabileceği alanlar, başvuru noktaları, kulüpler, spor ve sosyal tesisler, laboratuvarlar, kütüphaneler, idari birimlerin işleyiş şekli ve öğrencilerin bu birimlerden nasıl destek alabilecekleri konusunda sunumlar yapılıyor.