Iğdır Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Tekin Sancar’ın yürütücülüğünü yaptığı, Tuzluca’daki Tuz Mağaraları’nın KOAH hastaları üzerindeki etkilerinin araştırıldığı proje tüm hızıyla devam ediyor.

İkinci denek grubu üzerinde yapılan çalışmaların ön test sonuçları, Tuz Mağaraları’nın KOAH hastalarının iyileşmesine olumlu etkileri olduğuna işaret etti.

Projenin ikinci denek grubu; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Göğüs hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Akgün’ün kontrolündeki Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünde tedavi gören 30 KOAH hastası oldu. Proje kapsamında ilk olarak hastaların solunum fonksiyon testleri, oksijen saturasyonları (SaO2), nabızları ve anamnezlerine bakıldı. Ardından kan tetkikleri alındı.İkinci aşamada hastalar mağara ortamına alınarak saatte bir tekrarlanan testlerle solunum fonksiyonları, oksijen saturasyonları (SaO2) ve nabızları yeniden ölçüldü.Dördüncü saatte ise bu testlere ilave olarak tekrar kan tetkikleri alındı. Ardından denek grubu mağaradan dışarı çıkarıldı.

Projeye ilişkin bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Tekin Sancar, bu kadar kapsamlı bir çalışmanın Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduğunu vurguladı.

Sancar, çalışmanın kesin sonuçlarının laboratuvar tetkiklerinin bitimiyle birlikte kamuoyuna ve bilim dünyasına açıklanacağını aktardı.

Proje Grubundan Rektör Alma’ya Ziyaret

İkinci denek grubu üzerinde yapılan çalışmaların ardından proje ekibi ve hastalar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı ziyaret etti.

Ziyarette katılımcılarla bir süre sohbet eden Rektör Alma, Iğdır Üniversitesi’nin daima topluma fayda sunacak projeler ortaya koyduğuna ve bu projenin de dünya çapında öneme sahip olduğuna dikkat çekti.Katılımcılara projeye dahil oldukları için teşekkür eden Rektör Alma, proje ekibini de tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Görüşme, iyi niyet dilekleri ve günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.