Iğdır Üniversitesi kendi sahalarında bulunan tarımsal ve endüstriyel atıkların değerlendirilerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi için palet makinesi aldı.

Iğdır Üniversitesi "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanında ihtisas üniversitesi ilan edilmesinin ardından, bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan geliştirilen projelerle bölge üreticilerine tarımsal kalkınma sürecinde yol gösterilirken diğer taraftan da Üniversitenin teknik altyapısı her geçen gün geliştiriliyor. Son olarak Üniversite bünyesine tarımsal ve endüstriyel atıkların değerlendirilerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi sürecinde kullanılacak pelet makinesi kazandırıldı. Bu yatırımla birlikte Iğdır Üniversitesi, yerel kaynakların değerlendirilmesinde öncü bir rol üstlenerek bölgenin tarımsal potansiyelini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.