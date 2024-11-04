Iğdır Üniversitesi ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle "Yeşil Kimya ve Uygulamaları-TÜBA Konferansı" düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBA Asli Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak’ın konuşmacı olduğu programa, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, rektör yardımcıları, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferans, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın açış konuşması ile devam etti. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, “Şu anda 30’a yakın bilimler akademisi ile anlaşmamız var. Özellikle Özbekistan, Çin, Kore, ta Amerika’ya kadar ciddi projeler var” dedi.

TÜBA Asli Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, konferansta yeşil kimya ile temel hedefin zararlı maddelerin kullanımını sıfırlamak olduğunu söyleyerek, “Yeşil kimya ya da ’green chemistry’ denildi mi bugün artık çevre dostu ya da sürdürülebilir kimya aklımıza geliyor. Bu noktada çevreyi ne kadar az kirletiyorsanız, çevreye ne kadar az zarar veriyorsanız siz yeşil kimyaya, sürdürülebilir kimyaya, hangi kelimeyi kullanırsanız ikisi de uyuyor, sürdürülebilir kimyaya, çevre dostu kimyaya hizmet ediyorsunuz. Olabildiğince tehlikeli maddeleri, zarar veren maddeleri kimyasal işlemlerde sıfırlamaya çalışmak, olabildiğince azaltmak, hatta işte mümkünse ortadan kaldırmaya çalışmak temel hedeflerimiz arasındadır” dedi.