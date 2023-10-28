Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” konulu panel düzenlendi. Söz konusu panelde Cumhuriyetin kazanımları hakkında önemli mesajlar verildi.

Iğdır Üniversitesinde Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bu etkinlikler çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” konulu panel, yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Cengiz Atlı, “Cumhuriyetin Siyasi Temelleri” konusunu ele aldı. Ardından Doç. Dr. Kazım Yıldırım “Cumhuriyetin Felsefi Temelleri” konusuna, Doç. Dr. Suna Altan ise “Yüz Yıllık Cumhuriyetin iktisat Tarihi” konusuna değindi.

Panelde son olarak söz alan Doç. Dr. Ünsal Tazegül, “Atatürk, Cumhuriyet ve Spor” konusu hakkında paylaşımda bulundu. Program, panelistlerin konuşmalarının ardından teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Panele Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selahattin Çelebi ve Prof. Dr. Recep Gülşen, il protokolü, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.