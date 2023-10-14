“Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler” alanında ihtisaslaşan Iğdır Üniversitesinde “Çiftçi-Öğrenci-Akademi Buluşması” düzenlenerek bölge üreticilerinin talepleri ve üniversitenin destekleri üzerine istişare edildi.

Iğdır Üniversitesi 2021 yılında “Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler” alanında ihtisaslaşmasının ardından hızlandırdığı çiftçi buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda çiftçilerin sorunlarının akademik düzlemde çözülmesi ve bilimsel bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Altıkat, Üniversitenin ihtisas alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ve üretimi yapılan bitkiler hakkında bilgi verdi.

Programda konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ise tarım sektörünün insanoğlu için önemine değindi. Iğdır’ın eskiden beri tarımda önemli bir rol oynadığını ve "Doğu’nun Çukurovası" olarak nitelendirildiğini hatırlatan Rektör Alma, sözlerine şöyle devam etti:

"Eskiden kervan yolları üzerinde önemli bir durak olan Iğdır ilinde, ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Aras Nehri’nin suladığı ova, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki en önemli bitkisel üretim alanlarından biridir. Hatta öyle ki, ‘Doğunun Çukurovası’ olarak da nitelendirilmektedir. Iğdır ilinde ılıman iklim meyve türlerinin tamamı ile dünyada üretimi yapılan sebze türlerinin tamamına yakın bir kısmı üretilebilmektedir. Tarımsal üretimde, üretim başlangıcından hasada ve hatta hasat sonrasına kadar birçok unsur üretimi doğrudan etkilemektedir. Çeşit seçimi, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele vb. faktörler tarımsal üretimde oldukça önemlidir. Öyle ki hasat sonrası kayıplarla birlikte, bitki zararlı ve hastalıkları küresel gıda üretiminin %40-45’lere varan kaybından sorumludurlar. Bu kayıp yaklaşık olarak 550 milyar ABD dolarına tekabül etmektedir."

Toplantıya Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabit Erşahin, il protokolü, çiftçiler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.