Iğdır Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı düzenlenen törenle açıldı.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende bir konuşma yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, göreve geldiği yıldan itibaren üniversitenin eğitim, öğrenci ve akademisyen yönünde büyük bir ivme yakaladığını belirterek, “Tarihçe olarak 95’te Kafkas Üniversitesine bağlı bir meslek yüksek okulu olarak başladı. 2006 yılında da Ziraat Fakültesi kuruldu. Hemen akabinde de 2 sene içinde üniversite kuruldu. Iğdır Üniversitesi 2022’de de ihtisas üniversiteye doğru adım atmıştır. Şu anda da Türkiye’de 22 ihtisas üniversitesi var. Bizimki ’Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler’ üniversitesi oldu. Iğdır’a yakışır bir şekilde tarım üstü bir üniversite. Ben hep derim bir buçuk milyon dönüm arazisi olan bir yer Fransa, Belçika, Hollanda kadar tarım arazimiz var. Bütün Türkiye’yi besleyecek yerlere sahibiz. Ama kıymet bilinmiyor. Bunu hep dile getiriyorum bunun yüzde 65’i atıl durumdadır. İnşallah bununla ilgili çalışmayı da düşünüyoruz” dedi.

Türkiye Yüzyılı’nı gençler ile koruyacaklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, “Gençler her birinizi ayrı bir Türkiye değeri olarak kabul ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle birlikte koruyacağız. Edindiğimiz bu kazanımları korumak geliştirmek için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Üniversitelerimizin özgür, huzurlu, kaliteli ve çağdaş bir ortamda eğitim öğretim yapmasını sağlayacağız. Üniversitelerimizle, akademisyenlerimiz ile iftihar ediyoruz. Onlardan daha çok başarı daha çok akıl daha çok ilerleme bekliyoruz” dedi.

Akademik yıl açılış törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç, il protokol üyeleri, kamu kurum amirleri, üniversite akademik ve idari personeli katıldı.