Iğdır Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" etkinliği, Mediko Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, üniversite öğrencilerinin akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katkı sağlayan 42 aktif öğrenci topluluğu yer aldı.

Topluluklar, kurulan stantlarda öğrencilere çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vererek üyelik kabulü yaptılar.Öğrenciler, topluluklarının amacını ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri detaylı bir şekilde tanıttılar.

Rektör Vekili Altıkat ve Rektör Yardımcısı Çelebi’den Stantlara Ziyaret

Rektör Vekili Prof. Dr. Sefa Altıkat ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi toplulukların stantlarını ziyaret ederek öğrencilerden yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.Rektör Vekili Prof. Dr. Sefa Altıkat, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, bir yandan da üniversitemizin kültürel zenginliğini gözler önüne sermektedir. Öğrencilerimizin aktif katılımı bizleri son derece mutlu ediyor. Tüm öğrenci topluluklarımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

2 gün boyunca sürecek olan tanıtım günleri, düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile devam edecek.