Iğdır Üniversitesi İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitim kuruluşu yetki belgesi almaya hak kazandı.

Iğdır Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü aracılığıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne yaptığı başvurunun incelenmesi sonucu “İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi” almaya hak kazandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi” ile Iğdır Üniversitesi Ticari İHA-0 ve İHA-1 pilot lisansı sınıflarında insansız hava aracı kullanım lisansı verme yetkisi tanındı. Buna göre insansız hava araçlarına ilgi duyan ve ticari olarak kullanım sağlamak isteyen herkes bu eğitimden yararlanabilecek. Üniversitenin ileriki dönemde kurs vermeye başlayacağı öğrenildi.