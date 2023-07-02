Uluslararası iş birliği ağını genişletme misyonu ile çalışmalarını sürdüren Iğdır Üniversitesi, Kuzey Makedonya’nın Gostivar şehrinde bulunan Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Memorandum of Understanding (MoU) protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında iki üniversite arasında öğrenci ve personel değişimi, ortak araştırma projeleri yürütme, bilgi ve deneyim paylaşımı gibi konularda iş birliği yapılacak.

Ayrıca ilerleyen süreçte disiplinlerarası çalışmalar ve uluslararası konferanslar gibi ortak etkinliklerin düzenlenmesinin de önü açılacak.

Yurt içi ve yurt dışında iş birliklerine önem veren Iğdır Üniversitesi, geçtiğimiz mayıs ayında Uşak Üniversitesi ve Kuzey Arizona Üniversitesiyle de iki önemli protokol imzalamıştı.

“Öğrencilerimiz Çok Daha Geniş Bir Perspektife Sahip Olacak”

Protokolün tamamlanmasının ardından düşüncelerini paylaşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bu anlaşmanın üniversitenin küresel bağlantılarını ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Rektör Alma ayrıca, bu iş birliği sayesinde öğrencilerin farklı kültürleri deneyimleyerek daha geniş bir perspektife sahip olacaklarını vurguladı.