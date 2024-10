Iğdır Üniversitesi ile iran’da bulunan K. N. Toosi University Of Technology arasında akademik ve eğitim hususlarında iş birliği sağlamak üzere MoU (Memorandum of Understanding) ve Erasmus anlaşması imzalandı.

?Uluslararası iş birliği ağını genişletme misyonu ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Iğdır Üniversitesi akademik iş birliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. İran’nın önde gelen üniversitelerinden bir tanesi olan Tahran şehrindeki K. N. Toosi University Of Technology ile Üniversitemiz arasında Memorandum of Understanding on Academic Cooperation (MoU) ile Erasmus anlaşması imzalandı. Protokol kapsamında iki üniversite arasında akademik ve idari personel değişimi, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin değişimi, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, ders verme, sempozyum düzenleme ve akademik iş birliğinin artırılması gibi faaliyetler yürütülmesinin önü açıldı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bu önemli anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, “K. N. Toosi University Of Technology ile imzaladığımız MoU ve Erasmus protokolü, uluslararası iş birliğimizi güçlendirmek ve öğrencilerimize daha fazla fırsat sunmak adına büyük bir adım. Bu anlaşma ile her iki üniversitenin akademik kapasitelerini artırmayı, ortak projeler geliştirmeyi ve kültürel etkileşimi teşvik etmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz ve akademik personelimiz için yeni ufuklar açacak bu iş birliğinin, her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Protokol, imzaların atılmasının ardından hatıra fotoğrafının çekilmesi ve başarı dilekleriyle sona erdi.