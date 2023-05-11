Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Gül ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Engin Yener, ERASMUS+ KA1 programı çerçevesinde Moldova Teknik Üniversitesi’ne giderek Iğdır Üniversitesini tanıttılar.

Bir hafta boyunca pek çok toplantı ve faaliyete imza atan akademisyenler, Moldova Teknik Üniversitesi’ndeki mevkidaşlarıyla birlikte iki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek ortak projeler, eğitim ve araştırma faaliyetleri üzerine istişarelerde bulundular. Ayrıca Moldova Teknik Üniversitesi’nde Iğdır Üniversitesini anlatan akademisyenler, buradaki meslektaşlarını personel hareketliliği çerçevesinde 2023-2024 akademik yılında misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler.