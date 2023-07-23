Iğdır Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan ekip, yörede geleneksel olarak çiftçilerle gerçekleştirilen bilgi alışverişi toplantılarına devam ediyor.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftçi Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. İsmail Alaserhat, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Gürbüz, Dr. Öğr. Üyesi Adnan Aydın, TUAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Barış Eren ile Bahçe Bitkileri Bölümü hocalarından Doç. Dr. Eren Özdeş, Iğdır Merkez’e bağlı Küllük köyüne ziyarette bulundular.

Toplantıda Iğdır Üniversitesi bünyesinde kurulan Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin her zaman üreticinin yanında olduğu ve çiftçilere yönelik tarımsal konularda gerek teorik gerekse pratik eğitimler verileceği ifade edildi. Ayrıca çiftçilere ilaçlamaları nasıl yapacakları, ilaçlama saatleri, ilaçlamada kullanılacak dozun önemi, ilaç seçiminde dikkat edilecek hususlar, yabancı ot mücadelesi, kültürel mücadele, kültürel mücadelede budama artıkları ve hastalıklı bitki parçalarından nasıl elemine edilmesi gerektiği gibi konularda bilgiler verildi.