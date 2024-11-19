Iğdır Ovası’nın etrafındaki dağlar, kar yağışının etkisiyle yeniden beyaza büründü.

Iğdır merkezde iki gündür sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar devam etti ve dağların zirvelerini adeta bir beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Iğdır Ovasında, kar yağışı sonrası ovayı çevreleyen Ağrı Dağı, Pamuk Dağı, Tekelti Dağı ve Ermenistan sınırında yer alan Alagöz Dağları beyaza büründü. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 cm’yi bulurken, daha düşük bölgelerde ise kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Iğdır Ovası ve ve çevresindeki dağlar dron ile de görüntülendi.